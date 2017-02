Saia justa: a polêmica que passou pelos corredores do Demhab

De olho na lista

As duas estagiárias se entreolharam, apreensivas, e logo baixaram a cabeça para examinar o comprimento da saia e do vestido que usavam. Aquele e-mail, enviado na semana passada a todos os servidores do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), falava sobre as roupas que os funcionários "não devem utilizar". Tinha lá uma lista: vestidos colados ao corpo, bermudas e vestidos muito curtos, camisas/blusas com decotes prolongados, camisetas tipo regata, bermudas masculinas, calção, shorts, chinelos de dedo, bonés e camisas de futebol.

— Meu Deus, olha ali o diretor! — assustou-se uma funcionária de calça rasgada, embora calça rasgada nem estivesse entre as restrições, quando viu Amancio Ferreira na saída do elevador.

Amancio é o novo diretor-adjunto do Demhab. A decisão de enviar o comunicado ocorreu após uma reunião comandada por ele, como ficou claro no e-mail. O fato de ser pastor evangélico adicionou pimenta à polêmica.

— Fiquei muito triste — disse Amancio à coluna. — Essa questão nada tem a ver com a minha atividade religiosa, foi apenas uma orientação às chefias do departamento. Não houve imposição ou proibição.

De qualquer forma, o prefeito Nelson Marchezan decidiu intervir: suspendeu as orientações do diretor e classificou-as como "um equívoco". A secretária-adjunta de Desenvolvimento Social, Denise Ries Russo, concordou que o tom da mensagem pareceu autoritário, mas, segundo sua assessoria de imprensa, gestões anteriores do Demhab também enviavam comunicados semelhantes.

— Na nossa gestão, não houve isso, não faz sentido — disse Marcos Botelho, diretor-adjunto do departamento entre 2013 e 2016.

— Enquanto estive lá, nunca teve determinação sobre as roupas — garantiu Humberto Goulart, diretor-geral do Demhab entre 2009 e 2012.

Ainda assim, como muitos funcionários lidam com o público, a vestimenta é considerada importante pela direção atual. Denise e Amancio prometem repensar, no mínimo, a maneira de dizer isso à equipe.

