Vereador quer obrigar times de futebol a estampar "adotem animais" nas camisas

Mais uma

Depois de propor absurdos como prisão perpétua para quem for ¿sarcástico¿ com animais (seja lá o que signifique isso), coleira eletrônica no pescoço de quem matar ou estuprar um bicho, passarelas e túneis para o bicharedo atravessar rua, além de tentar obrigar todas as famílias de Porto Alegre a adotarem um cachorro ou gato, o vereador Rodrigo Maroni (PR) tem um novo projeto. Obrigar – ele adora obrigar – os clubes de futebol a estamparem em suas camisas a seguinte frase: ¿Adotem animais¿.

Fico pensando se a moda pega.

O vereador Marcelo Sgarbossa (PT), que é cicloativista, imporia aos clubes a frase ¿mais amor, menor motor¿, Fernanda Melchionna (PSOL) pediria ¿direitos iguais à população LGBT¿, Mônica Leal (PP) diria que ¿os militares foram heróis em 1964¿, depois alguém exigiria ¿salvem as baleias¿, ¿pratique esportes¿, ¿Porto Alegre é demais¿ etc etc etc. Maroni, uma dica: peça uma audiência com o Inter e o Grêmio e sugira que, no próximo Gre-Nal, os jogadores entrem em campo com uma grande faixa escrito ¿adotem animais¿.

Pronto. Muito mais simpático – e bem menos arbitrário.



Leia outras colunas de Paulo Germano