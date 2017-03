A promessa são oito, mas prefeitura garante só dois postos de saúde com horários estendidos neste ano

Metade da metade

Um dos compromissos mais marcantes que Marchezan assumiu durante a campanha era estender o atendimento de oito postos de saúde até as 22h. Um quarto da promessa será cumprida neste ano. Ainda em março, o prefeito anunciará quais serão os dois postos com horários espichados. Devem começar a funcionar já no primeiro semestre.

– Não garantimos para 2017 as outras seis unidades. Estamos estudando a alocação de recursos para isso – diz o secretário da Saúde, Erno Harzheim.



Sobre a polêmica do feriadão passado, quando todos os postos de saúde fecharam as portas por quatro dias, o secretário Erno Harzheim diz que as folgas prolongadas deverão se repetir. Um levantamento da Secretaria da Saúde mostra que mesmo as unidades de pronto-atendimento, que permanecem sempre abertas (é o caso do HPS e das emergências de hospitais), tiveram procura considerada abaixo do normal durante o Carnaval. De 1,7 mil, os atendimentos caíram para 1,1 mil por dia.

Por defender "o uso racional e responsável dos recursos", Erno não vê sentido em manter os postos abertos. Ele ressalta que há muitos anos os postos de saúde fecham nos feriadões.