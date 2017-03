Base aliada prefere rever meia passagem para estudantes a cortar isenções para idosos

Transporte público

Vereadores da base governista se mostram resistentes à ideia de cortar isenções na passagem de ônibus para pessoas com idade entre 60 e 64 anos. A proposta, em discussão na prefeitura, conta com a simpatia de Marchezan para integrar um pacote que será enviado à Câmara em abril. O prefeito quer acabar com o que considera "gratuidades demais".

Líderes da base também discordam da proposta que terminaria com a obrigatoriedade de cobradores após as 20h. Alegam que a medida marcaria o início do fim da profissão e que, portanto, seria necessário preparar os profissionais para outras atividades. Sobre pessoas que têm entre 60 e 64 anos, dizem que essa idade as obriga a gastar mais com remédio e saúde.



Por outro lado, a base do governo na Câmara parece disposta a rever os benefícios para estudantes no transporte público. Atualmente, do Ensino Fundamental à universidade, todos têm direito a pagar meia passagem. Vereadores aliados de Marchezan aceitam limitar esse desconto apenas para estudantes que comprovarem baixa renda familiar.

Outra proposta polêmica deve chegar ao parlamento em abril: o prefeito não admite que o município continue pagando o salário de líderes sindicais. Um projeto de lei vai propor que os próprios sindicatos arquem com a conta – o que, vamos combinar, é muito justo.



