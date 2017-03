Clàudio Janta, o vereador místico, quer instituir o Dia de Exu Rei Seu Sete da Lira

Os exus de Janta

O vereador Clàudio Janta (SD) – e Clàudio é com crase mesmo, ele virou o acento após consultar uma numeróloga – é um homem místico. Ele tenta incluir no calendário da cidade o Dia de Exu Rei Seu Sete da Lira, entidade que atua como médico em rituais de quimbanda. No mandato passado, emplacou o Dia de Oxalá Mocochel, o Dia de Exu Maré e o Dia de Exu das Sete Encruzilhadas.

Janta é católico, o que não o impede de exibir em seu gabinete imagens de Buda, Ogum e Xangô, além de um elefante com o rabo virado para a porta e todo tipo de pedra energizante.

– Faço reiki, tomo floral para cacete, vou a centro espírita, missa e terreiro. Só homeopatia que não me bateu legal.



