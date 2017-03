Marchezan estuda enviar à Câmara projetos para rever benefícios de idosos e estudantes na passagem

Transporte público

Disposto a acabar com o que considera "gratuidades demais" no transporte público, o prefeito Nelson Marchezan estuda duas hipóteses.

A primeira, mais remota, mas ainda não descartada, seria abolir a segunda passagem gratuita para quem usa dois ônibus em um intervalo de meia hora. Só que Marchezan tem admitido a assessores próximos temer o "custo político" da medida. Embora classifique a segunda passagem grátis como um equívoco de seu antecessor, José Fortunati — porque, para bancar a gratuidade, o preço da tarifa acaba subindo para todos —, o prefeito avalia que sua imagem poderia ficar abalada demais com o fim da isenção.

Quer dizer: tecnicamente, ele tem certeza do que quer. Politicamente, está acuado. Resta-lhe um plano B, no qual o ônus político seria dividido com a Câmara de Vereadores. Marchezan estuda enviar ao parlamento um pacote de projetos revendo benefícios a idosos e estudantes, além de uma proposta que acabaria com a obrigatoriedade de todos os ônibus circularem com um cobrador.

Mais de Paulo Germano sobre Porto Alegre:

A nova Sala Sinfônica da Ospa: pilares esquecidos no meio do mato

Comerciantes pressionam vereadores: eles querem bicicletários no lugar de vagas para carros



Se o pacote for enviado, não haverá tempo para a Câmara votar os projetos antes de a passagem ser reajustada — o que deve ocorrer até o dia 15. Mas a ideia do prefeito é firmar um acordo com as empresas: se a redução dos benefícios for aprovada pelos vereadores, os empresários se comprometem a baixar o valor da passagem.

Marchezan questiona a tarifa mais barata para estudantes e idosos que não sejam de baixa renda. Quanto aos cobradores, não defende demissões, e sim que as empresas fiquem desobrigadas de repor novos profissionais sempre que um trabalhador se aposentar.