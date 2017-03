Menina faz cartaz de agradecimento à polícia e recebe visita da Brigada

"Para a polícia, obrigada!"

Ao ouvir da mãe a explicação sobre o que fazem os policiais – "prendem os ladrões e protegem a população" –, Giovana Nunes Viegas, nove anos, decidiu fazer um cartaz. Agora, toda vez que uma viatura ou um policial aparece, ela exibe essa mensagem através do vidro do carro dos pais: "Para a polícia, obrigada!".

A iniciativa comoveu os policiais. Integrantes do 11º Batalhão da Brigada Militar visitaram Giovana, no bairro Cristo Redentor, para agradecer seu gesto, presenteá-la com brindes e convidá-la para o o aniversário de 50 anos da unidade, que será comemorado em maio.

– Eu fiz o cartaz para homenageá-los, nem queria ficar popular – disse a menina. – Quando chegaram à minha casa, nem sabia o que falar, nunca tinha recebido policiais. Fiquei feliz.



Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

