Moradores do Centro Histórico querem revitalizar a escadaria da Rua João Manoel 

Ocupação da cidade

Um grupo de moradores se mobiliza para revitalizar o que já foi um dos pontos mais charmosos do Centro Histórico: a escadaria que liga a Fernando Machado à João Manoel. Construída no final dos anos 1920 e tombada pelo Patrimônio Histórico, a abandonada travessia hoje abriga usuários de crack em meio a sujeira e pichações.

No dia 8 de abril, será realizada uma reunião com os proprietários das casas ao lado da escada para discutir propostas de ocupação do espaço. Além de limpar, pintar, grafitar e iluminar a escadaria, a ideia é cultivar uma horta em um terreno adjacente, que hoje está abandonado.

— Já conversamos com os donos do terreno, e eles querem a parceria — diz a presidente da Associação das Hortas Coletivas do Centro Histórico, Carmen Fonseca, que sonha com feirinhas e oficinas na escadaria.

Foto: Júlia Burg / Agência RBS

