Não importa se você é a favor ou contra as armas: o slogan "Armas pela Vida" não faz sentido

Pelo quê?

Em primeiro lugar, não sou contra o direito de alguém ter uma arma para se defender — desde que a arma fique em casa e que o sujeito tenha treinamento e aptidão psicológica para usá-la. Restrições ao calibre são cruciais também: não faz sentido legítima defesa com uma metralhadora que derruba avião.

Dito isso, julgo-me isento para considerar o slogan Armas pela Vida uma sandice. Como disse o meu amigo Caue Fonseca, daqui a pouco alguém funda o movimento Orgias pela Castidade. Ora, armas são pela morte, ainda que a morte seja em legítima defesa. No domingo, a partir das 15h, o grupo fará um ato contra o Estatuto do Desarmamento no Parcão.

A foto acima mostra os vereadores Valter Nagelstein (PMDB), Mônica Leal (PP), Comandante Nádia (PMDB), Mendes Ribeiro (PMDB), Wambert Di Lorenzo (PROS) e Felipe Camozzato (Novo) — além de um dos coordenadores do movimento, Pedro Meneguzzi — protocolando na Câmara a abertura da Frente Parlamentar Armas pela Vida. O logotipo do grupo é um revólver dentro de um coraçãozinho, ainda que revólveres costumem fazer corações pararem.

Mais de Paulo Germano sobre Porto Alegre:

VÍDEO: conheça o buraco de rua que exige uma escada para ser explorado

Projeto para transformar antigo centro de tortura em museu foi abandonado