Polícia conclui que atentado contra vereador Rodrigo Maroni não aconteceu

Dez meses depois

Maroni com o filhote que levava no carro, em foto no dia seguinte à suposta tentativa de homicídio

Maroni com o filhote que levava no carro, em foto no dia seguinte à suposta tentativa de homicídio Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

A tentativa de homicídio contra o vereador Rodrigo Maroni (PR), que teria sido perseguido por uma moto antes de ter seu carro atingido por tiros, em maio do ano passado, não aconteceu. É o que concluiu a investigação conduzida pelo delegado Eibert Moreira Neto, da 4ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, em inquérito que será remetido à Justiça.

— A história é completamente inverossímil. Há vários pontos que atentam contra a veracidade do fato — afirma o delegado Eibert.

A polícia teve a acesso a câmeras de estabelecimentos comerciais na Estrada São Caetano, no bairro Lami, zona Sul da Capital, exatamente no local onde Maroni estaria sendo perseguido. A Doblò que o vereador dirigia aparece nas imagens. Mas a moto, não.

— É um local ermo, uma zona rural, e passam poucos carros por lá. As testemunhas que moram ali foram unânimes em dizer que não ouviram nem viram moto alguma. Viram só a Doblò e uma caminhonete.

Celular molhado e roupas limpas

A caminhonete era do chefe de gabinete de Rodrigo Maroni, um policial militar da reserva. Em seu depoimento, o vereador disse que telefonou para o chefe de gabinete após sofrer o atentado, mas o delegado Eibert vê nova contradição nesta informação:

— Primeiro, a vítima disse ter tentado telefonar para o 190 várias vezes. Não teria conseguido porque, ao fugir da suposta perseguição, teria se jogado em um mato com lodo, à beira da estrada, molhando seu celular. Mas, de forma inexplicável, ele conseguiu ligar para o chefe de gabinete, que foi até o local.

No inquérito, PMs que atenderam à ocorrência dizem que, ao chegarem à Estrada São Caetano, Maroni estava com as roupas limpas. Mas o vereador, segundo os policiais, logo atirou-se em um valão e passou a se debater para demonstrar como teria ocorrido sua fuga. Assim, ficou sujo. Conforme o delegado Eibert, chama a atenção que Maroni, em sua fuga pelo mato — um local com espinhos e arame farpado — não tenha se lesionado em nenhuma parte do corpo.

Vereador não será indiciado

Para completar, em seu depoimento, o vereador disse que estava a caminho da casa de uma pessoa para entregar-lhe um filhote de cachorro, que seria adotado. O pequeno cão, de fato, estava com Maroni, mas a pessoa não confirmou a versão à polícia.

— Ela disse que não tinha acerto algum para receber o cachorro — conta o delegado.

O suposto atentado ocorreu cinco dias após um homem matar um yorkshire com um chute, no bairro Santana, porque o cachorro teria urinado em frente ao seu prédio. Na época, Maroni liderou protestos contra o homem — cujo filho tinha uma moto — e passou a relatar à imprensa ameaças que estaria sofrendo.

O delegado Eibert disse que, embora tenha certeza de que não houve tentativa de homicídio, não vai indiciar o vereador por falsa comunicação de crime. Isso porque os disparos contra a Doblò realmente ocorreram, mas não foi possível identificar o autor dos tiros.