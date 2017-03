Saiba qual será o primeiro posto de saúde aberto até as 22h na Capital

Promessa são oito

O prefeito Nelson Marchezan vai anunciar na manhã desta quarta-feira, em uma coletiva de imprensa na Cinamateca Capitólio, o primeiro posto de saúde com atendimento até as 22h. Será a UBS São Carlos, na Avenida Bento Gonçalves, bairro Partenon.

O novo horário de expediente começa no dia 24, quando o prefeito comandará uma cerimônia no local como parte das festividades da Semana de Porto Alegre. Na campanha eleitoral, Marchezan havia prometido estender o funcionamento de oito postos na Capital. Para este ano, a prefeitura se compromete a abrir mais uma unidade até as 22h — ainda não há previsão para as outras seis.

A UBS São Carlos foi escolhida por estar localizada dentro de um terminal de ônibus — o que a tornaria mais segura que outros postos de saúde no período da noite —, por ser de fácil acesso à população e por situar-se em uma região pouco atendida pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

