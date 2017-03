Thomas Machado, o gauchinho do "The Voice Kids", é convidado para se apresentar com a Ospa 

Música

O secretário estadual da Cultura, Victor Hugo, convidou nesta quarta-feira o menino Thomas Machado, finalista do The Voice Kids que costuma cantar pilchado, para se apresentar com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no segundo semestre. O guri de nove anos aceitou o convite durante visita ao Palácio Piratini, onde cantou Beijinho Doce para delírio de dezenas de servidores, que deixaram suas salas para fazer selfies com ele.

No encontro, Thomas, que é natural de Estância Velha, recebeu uma bandeira do Estado e pediu que os gaúchos votem nele no próximo domingo:

– Para que eu possa trazer o primeiro lugar para o Rio Grande do Sul – exclamou.

O secretário Victor Hugo, que também é cantor, lembrou a importância da família no início da carreira:

– Tu representas mais que a cultura gaúcha. Representa o simbolismo de amor à arte, de família. Eu, como músico, que tive uma família me apoiando, quero dizer que nós também estamos com muito orgulho de ti.