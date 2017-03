A cara da rua

"Meu sonho era esse, ser quem eu sou, e hoje me sinto realizada. Tenho a minha própria borracharia, adoro o meu trabalho, e as pessoas me respeitam. Claro, às vezes algum cliente passa uma cantada, mas, puxa vida, eu uso vestidinho, passo batom, e vou querer que ninguém dê em cima? Faz parte, né?"



Em vídeo, veja a história e a rotina de Wall de Freitas: