VÍDEO: Paulo Germano precisa de escada para explorar buraco de Porto Alegre

Crateras de rua





— Não importa quem é o dono do buraco. Buraco tem que ser tapado.

A enfática declaração de Marchezan, no dia 10 de janeiro, prometia combater um atraso histórico: o empurra-empurra entre órgãos do município sobre a responsabilidade por cada problema. Após dois meses de governo, não dá para dizer que a orientação vingou.

Em um breve giro aqui perto da Zero, eu e o fotógrafo Ronaldo Bernardi encontramos ontem duas crateras de respeito. Uma delas, na Ipiranga com a Delegado Grant, bocejava tranquila no meio do asfalto — resolvi entrar para conhecê-la, e ela me engoliu até os joelhos (foto abaixo). Moradores do entorno disseram que o buraco cresce há mais de mês.

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Já na Erico Verissimo com a Marcílio Dias, a tampa de um bueiro se soltou no fim de semana — cinco dias se passaram, e nada da tampa nova. Se esse buraco abocanha uma roda de carro, o resultado só não seria pior do que uma pessoa inteira despencar ali dentro.

Para ter uma ideia da profundidade, precisei de uma escada. Desci bueiro abaixo e fiquei só com a cabeça para fora — não fui mais fundo porque tenho medo de ratos, e a paixão pelo jornalismo tem lá seus limites.

Chamava atenção que, em volta dos dois buracos, havia cavaletes da EPTC. Quer dizer, pelo menos um órgão já está ciente do perigo. E, segundo Marchezan, "não importa quem é o dono do buraco; buraco tem que ser tapado".

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS