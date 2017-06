Conselho explica por que não aprovou liberação de R$ 5,1 milhões para políticas de assistência social

Porto Alegre

"É no mínimo má-fé", diz a nota do Conselho Municipal de Assistência Social sobre um trecho da coluna publicada ontem. Meu texto lembrava que a presidente do conselho, Maria de Fátima do Rosário, é ligada ao PSOL — e, conforme a prefeitura, conselheiros "de esquerda" estariam travando a liberação de R$ 5,1 milhões por birra ideológica com o governo Marchezan.

Na nota do conselho, Maria de Fátima critica a coluna por "misturar a posição partidária da presidenta com sua atuação como representante de usuários" dos serviços de assistência social. E dá sua versão de por que o conselho ainda não liberou a utilização do dinheiro.

Leia a íntegra da resposta do Conselho Municipal de Assistência Social

"Havia (por parte da prefeitura) o pedido de pagamento de luz para três equipamentos que dividem espaço com outra política pública e, como esse recurso é federal, não pode ser utilizado com despesas que não sejam de assistência social", diz um trecho da nota.

A longa resposta do Conselho Municipal de Assistência Social cita outros motivos — como o "valor subdimensionado dos vales-transporte" — para o pedido de vista que atrasou a liberação dos recursos. Mas o trecho mais curioso da nota afirma que, na reunião de segunda-feira, quando o dinheiro finalmente poderia ser liberado, cinco conselheiros que representam o governo, veja que coisa, não apareceram.

Se pelo menos três deles tivessem comparecido, haveria quórum suficiente para a votação. Procurada pela coluna, a assessoria da prefeitura confirmou a ausência dos cinco.

Aí fica difícil, gente.