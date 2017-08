A segunda passagem gratuita e o sistema falido

Transporte público

Cresce a pressão de aliados sobre Marchezan para voltar atrás no decreto que acaba com a segunda passagem de ônibus gratuita. Líder do governo, Clàudio Janta (SD) lidera o movimento com o apoio de partidos que costumam apoiar o prefeito na Câmara _ entre eles o PP, o PMDB, o PTB e a Rede.Um dos vereadores da base aliada mostrou à coluna o esboço de uma ação judicial. Se Marchezan não recuar _ e o decreto entrar em vigor no final do mês _, ele promete entrar na Justiça alegando duas coisas:

1. O edital da licitação que selecionou as empresas de ônibus, em 2015, já previa a segunda passagem gratuita.Bem, é verdade, mas é improvável que o Judiciário questione a autonomia do poder concedente de mexer em qualquer benefício.

2. O fim da segunda passagem gratuita atenta contra o princípio constitucional da igualdade. Segundo esse raciocínio, a prefeitura estaria criando um subgrupo de cidadãos que, por morarem longe de seu destino, precisariam pagar mais para usufruir de um direito de todos: o transporte público. Foi exatamente esse argumento que a gestão de José Fortunati, em 2011, apresentou para implantar a gratuidade da segunda passagem, agora ameaçada por Marchezan.

Mas, naquela época, a prefeitura esperava que o número de passageiros crescesse com a segunda passagem grátis. E o número diminuiu. E vem diminuindo desde lá. Ninguém sabe como resolver, mas o fato é que o sistema se inviabilizou: quanto menos passageiros, mais cara precisa ser a passagem para cobrir todos os custos. E, quanto mais cara fica a passagem, mais passageiros desistem dos ônibus. Marchezan aposta em reconhecimento facial _ para garantir segurança _ e em monitoramento por GPS _ para garantir o cumprimento da tabela horária _ como atrativos para trazer mais gente para o transporte público.

São boas ideias, mas, com ou sem a segunda passagem grátis, nada parece capaz de resolver um sistema desenganado.