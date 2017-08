Sócio de empresa que testa GPS na Carris, diretor da Procempa pede exoneração da prefeitura

Caiu

Em reunião com o prefeito Nelson Marchezan no final da manhã desta quarta-feira (9), o diretor-técnico da Procempa, Michel Costa, entregou sua carta de exoneração. Ele deixa a prefeitura após o Grupo de Investigação (GDI) da RBS revelar que uma empresa da qual é sócio, a Safeconecta, realiza testes para a instalação de GPS nos ônibus da Carris.

Michel Costa também presidia o Conselho de Administração da Carris. Depois da reportagem do repórter Carlos Rollsing, uma comissão da Procuradoria-Geral do Município abriu sindicância para avaliar se existia conflito de interesses em sua atuação no governo. O prazo para o resultado da análise não foi divulgado.

Conforme a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), outra empresa de Michel Costa recebeu do Daer, em 2016, R$ 422 mil de superfaturamento em um serviço terceirizado. Essa mesma empresa prestou serviços na campanha eleitoral de Marchezan e criou a plataforma digital que hospeda o Banco de Talentos, uma das vitrines do governo municipal.



O Ministério Público e o Ministério Público de Contas também abriram investigação para apurar a conduta de Michel Costa na prefeitura.