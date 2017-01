Meu Santaninha

Vídeo

Estou impressionado com o sucesso do meu blog em companhia do Duda Garbi, o talentoso humorista e imitador.



Choveram o dia inteiro mensagens de felicitações dos leitores, todas acompanhadas de suas fotos e até a tarde de ontem houve 35 mil acessos ao espaço, um recorde.

Um sucessão.

Foi uma bolação do meu produtor, Anderson Fetter.

Uma pequena iniciativa, uma singela bolação e o que se viu foi um tremendo sucesso de comunicação.

Basta sintonizar em zerohora.com/paulosantana, vamos manter o quadro ainda por vários dias até que gravemos uma segunda vez no próximo jogo do Brasil.

No vídeo, eu falo com Duda Garbi durante mais de dois minutos e discorremos sobre a vitória roubada contra a Croácia.

Acessem e vejam que foi mantido no ar o quadro.

Denominei o meu interlocutor no quadro, o Duda Garbi, de Santaninha, ele imita a minha boca torta com perfeição.

Estou vendo fantasmas na minha presunção de que há um complô para favorecer no apito a seleção brasileira.

Imaginei que os dois gols legítimos do México contra Camarões foram anulados para não deixar os mexicanos assumirem a liderança por critérios no grupo do Brasil.

Só para que os incrédulos não se iludam: até uma Copa do Mundo pode ser decidida por arbitragens dirigidas.

Assim, com Neymar brilhando e o árbitro ajudando o Brasil, nossa seleção tem mesmo de ser a favorita para a conquista do título.

No campo, o Brasil não confirmou o favoritismo.

Precisou do apito.

Mas se gastou muito dinheiro no Brasil para erguer a Copa, não ia ser um japonesinho vulgar que empunhou o apito que iria resistir a tanto poderio financeiro.

Vamos ver os próximos episódios dessa trama.

