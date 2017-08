Ainda não se sabe nada sobre o futuro de Luan

Pedro Ernesto

Tite chamou Luan. O jogo na Arena dá uma ideia de convocação política. Seja como for, Luan estava merecendo. Para muitos, é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Sendo assim, nada mais justo.

Fora do campo, seu empresário Jair Peixoto manda dizer que não tem pressa para resolver o futuro do jogador. O Grêmio se satisfez com a proposta do Spartak. O jogador não quis ir para a Rússia. A Sampdoria continua com sua proposta, mas não contempla os interesses do clube.

Ainda não se sabe nada sobre o futuro do jogador. Faltam 20 dias para fechar a janela europeia, o empresário diz não ter pressa. O tempo vai passando, e a renovação de contrato também não acontece.

