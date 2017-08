Carille e Renato são imparáveis

Pedro Ernesto

Ninguém ousa parar Grêmio e Corinthians. Vanderlei Luxemburgo deixou claro, depois de levar três do Corinthians, que o seu Sport é de outra turma. O Atlético-MG veio com reservas para a Arena e se tornou presa fácil para o time misto do Grêmio. Eles sabem com quem estão lidando. Grêmio e Corinthians são de outra turma.

Renato e Carille não tiveram os reforços mais caros, não têm craques em grande número, mas seus times são imparáveis. Os adversários sabem que serão batidos. Entram em campo como boi que entra no brete em direção ao matadouro sabendo que vai morrer.

São dois treinadores que não eram muito festejados nem reconhecidos, mas que estão mostrando capacidade assombrosa. A briga é entre eles. No Brasileirão, já são três rodadas em que a distância permanece em oito pontos a favor do Timão. A vida do Grêmio se divide em três desafios. Eles estão colocados. O tiki-taka do Renato vai ser testado em outras frentes. Em breve, o Timão vai parar por 15 dias. Até agora, ninguém os segura.



Libertadores — O Godoy Cruz é da terceira linha do futebol argentino. Chega à Arena em desvantagem no placar agregado pois perdeu em Mendonza por 1 a 0. Trocou treinador, trocou jogadores, teve período de férias e deve saber o que o aguarda na quarta-feira. Sabe que deve ser eliminado. No entanto, cabe ao Grêmio ter todo cuidado. Time argentino tem capacidade de superação que chega a ser comovente. O favoritismo do Grêmio é absoluto, embora o respeito aos argentinos tenha de ser total.

São Paulo — Reafirmo que o tricolor paulista me lembra muito o Inter do ano passado. Tem jogadores de qualidade, mas é afogado por problemas emocionais que parecem intransponíveis. Seus torcedores lotam estádios, mas no campo nada melhora. A direção traz reforços importantes, como Hernanes, e nada se modifica. Claro que tem uma dezena de adversários com menos time do que o do São Paulo. Só que estes times menores não precisam carregar toneladas de cobranças e expectativas nos ombros. Esta deve ser a diferença que está fazendo o time paulista agonizar e o encaminhar para o indesejável rebaixamento.

*ZHESPORTES