Grêmio sentiu muita dificuldade contra o Godoy Cruz

O Grêmio sentiu muita dificuldade na noite desta quarta-feira. O Godoy Cruz surpreendeu, colocando jogadores em marcação alta e levando problemas para a defesa gremistas.

Marcelo Grohe fez duas grandes defesas até os 10 minutos. O Grêmio estava mal em campo. Pouco depois, a falha do goleiro. Correa chuta de muito longe, a bola vai alta no meio do gol e entra.

O goleiro argentino Burian deve ter ficado com inveja de Grohe e largou uma bola de fácil defesa. Lucas Barrios pegou o rebote e jogou no meio para Pedro Rocha. Foi o empate.

Mas foi um jogo amarrado, mal conduzido pelo Grêmio. Até que Pedro Geromel faz grande arrancada, passa pra Luan, que coloca Barrios em ação. Este chuta no poste e, no rebote, outra vez, Pedro Rocha marca.

É o Grêmio nas quartas de final, o que não conseguia há quatro Libertadores. Agora é esperar por Botafogo ou Nacional de Montevidéu. Seguem muitas emoções para os gremistas. Antes, vem aí a semifinal da Copa do Brasil.

