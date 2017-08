Pedro Ernesto

Mais uma derrota com os reservas reforça a quase certeza de que sobraram as Copas. Claro que não é pouco. Copa do Brasil e Libertadores viajam todos os anos no desejo de todos os torcedores. No Brasileirão, existe a gigantesca diferença de oito pontos, e o Corinthians agora tem um jogo a menos.

Leia mais:

Com time misto, Grêmio perde para o Botafogo no Engenhão

Cotação ZH: veja as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Botafogo

Veja a tabela do Brasileirão

O domingo foi de recolhimento dos titulares em preparação para o jogo de quarta contra o Cruzeiro. Os reservas pouco apresentaram. Nada muito diferente do que já se conhecia. Renato tem todos os titulares para quarta feira. O Grêmio vai inteiro para encarar a semifinal da Copa do Brasil. Preservação de titulares plenamente justificada.

Leia outras colunas de Pedro Ernesto