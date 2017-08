Novela da venda de Luan está próxima do fim

Pedro Ernesto

Ainda não é o último capítulo, mas a novela da venda de Luan está indo para o final. Espero que seja feliz, que as partes fiquem contentes com o negócio. Gilmar Veloz foi autorizado pelo Grêmio a fazer a ligação com o Spartak Moscou.

A direção gremista temia reviravoltas do empresário Jair Peixoto, que representa o jogador. Segundo estes dirigentes, muitos acertos foram feitos e, um dia depois, desfeitos pelo empresário.

O Grêmio lutou por sete longos meses deste ano para renovar o contrato do jogador. Sem sucesso. O prazo ia levando para uma situação em que a lei garante ao jogador sair de graça. Os compromissos financeiros batendo à porta, e o clube imaginando algo entre R$ 60 e 70 milhões para pagar tudo isto.

No ano passado, foi a Globo que salvou com R$ 70 milhões para televisionamento entre 2019 e 2024. Este dinheirão fecha o ano financeiro, Luan chega à Europa, ainda que pela Rússia, e o empresário do jogador parece que, finalmente, fica feliz.

FAVORITO – O Godoy Cruz é um time de terceira linha do futebol argentino. Perdeu em casa por 1 a 0 e mostrou pouco futebol. Esta classificação só escapa do Grêmio por uma catástrofe. Como Lucas Barrios teve bom tempo de recuperação, os argentinos terão pela frente o melhor do que o Grêmio tem. Não tendo bom time, o Godoy Cruz busca na raça e na superação o milagre. Só isto pode preocupar. Na bola, é barbada para o Grêmio.