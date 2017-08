O time que deve ir a campo contra o Botafogo enquanto os titulares do Grêmio descansam

Pedro Ernesto

Imagine um time com esta formação: Paulo Victor; Leonardo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Kaio, Lincoln e Fernandinho; Everton. Estou tentando escalar o time reserva do Grêmio para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.

Descansam jogadores titulares para o enfrentamento contra o Cruzeiro na quarta-feira, pela Copa do Brasil, com grandes chances de vitória. O Botafogo também deve poupar atletas porque tem o Flamengo pela frente também pelo mesmo torneio.

