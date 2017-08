Time gremista é muito melhor do que seu próximo adversário na Libertadores

Pedro Ernesto

Foi muito fácil para o time carioca eliminar o fraquíssimo Nacional de Montevidéu. O Fogão é o adversário do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. Foram duas vitórias e no placar agregado 3 a 0.

Ouso afirmar que o time gremista é muito melhor do que seu próximo adversário. Jair Ventura tem somente jogadores comuns. Alguns são abaixo disto. O Grêmio é muito favorito para ir adiante.

Nesta quinta-feira, 40 mil torcedores no Estádio Nilton Santos fizeram a festa da vitória. Os uruguaios perderam e fizeram fiasco dentro e fora do campo. Dentro pelos pontapés desferidos e pelas duas expulsões. Fora por torcedores mal educados que quebraram muitas cadeiras do estádio.

Um espetáculo deprimente. Merecem ficar fora da competição.

