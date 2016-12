Abertura da temporada do Maori Beach Club tem Jorge e Mateus e pedido de casamento no palco

Vem, verão!

Não foi só a dupla Jorge e Mateus que chamou a atenção na primeira noite de festa no Maori Beach Club, uma das mais badaladas casas de eventos do litoral gaúcho, localizada em Xangri-Lá. Vinicius Rodrigues arrancou aplausos do público ao pedir a namorada, Daiane dos Santos, em casamento.

Ricardo Morsch, Thiago Bittencourt e Matheus Macedo, sócios do Maori, e o promoter Nelson Quinto, receberam uma galera bacana para um esquenta antes da abertura da temporada do espaço. Passaram pela Casa de Praia Maori Daniele Almeida, Caroline Contieri, Daniela Calil e Juliana Correa, além do blogueiro Nana Rude, que prestigiou a noite compartilhando os melhores momentos com mais de um milhão de seguidores no Instagram.

Confira mais fotos:

Nana Rude Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Daniele Almeida Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Nelson Quinto Foto: Thiago Ourique / Divulgação

