Alessandra Ambrosio está em Jurerê Internacional para o Réveillon

Depois do Natal em Erechim...

Em Jurerê Internacional, a top Alessandra Ambrosio escolheu o 300 Cosmo Beach Club para o jantar na véspera do Réveillon. Como de praxe no trato com celebridades, a gerência do restaurante bem que tentou fazer um agrado e isentar a conta da modelo, que possui uma casa em Florianópolis. Mas, segundo Tiago Escher, sócio do grupo dono do 300, a modelo pagou a conta "com a elegância lhe compete".



No último final de semana, a top fez questão de passar o Natal com a família em Erechim, no norte do Estado, e não poupou cliques para o Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram Alessandra Ambrosio

