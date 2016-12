Após reforma, hotel do grupo Fasano é reativado em Punta del Este com novo nome

Nova estrutura

Com investimento de US$ 80 milhões no projeto original, o grupo Fasano acaba de reativar o quarto hotel da rede, em Punta del Este. Fechado para reformas desde junho de 2015, o point conta agora com nova estrutura e nome. Inaugurado em 2001 como Hotel Fasano Las Piedras, o empreendimento volta à ativa como Locanda Fasano, instalado em um novo prédio de 2,5 mil metros quadrados — construído na área mais elevada da antiga estância de 480 hectares.

A edificação tem 10 suítes assinadas pela arquiteta Carolina Proto e abriga, na cobertura, um lounge com lareira e vista de 360º. As diárias do hotel começam em US$ 480.

Pelo projeto de reestruturação que custou US$ 6 milhões, os 32 bangalôs da estrutura inicial do empreendimento foram reformados e parte deles foi transformada em residências, com serviço de hotelaria disponível aos moradores — o mesmo conceito do Villas Fasano da Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

Leia mais:

Fernanda Guimarães e Maria Fernanda Brandi dão dicas para Punta del Este

DJ Marina Diniz desembarca no Uruguai para a temporada de verão

Seninha assina cardápio japonês no Tommy Bistrô, em Punta Del Este