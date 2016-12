Barbeiro holandês Fabian Garcia visita o Rio Grande do Sul e planeja fixar residência em Gramado

Barba, cabelo e bigode

Após uma breve passagem pelo Brasil no início deste ano, o mestre-barbeiro holandês Fabian Garcia retorna ao Rio Grande do Sul para conhecer melhor o Estado. No início do mês, ele esteve em Porto Alegre para o lançamento do workshop A Origem dos Cortes, em parceria com a barbearia gaúcha QOD Barber Shop.

Referência internacional no segmento de barbearias retrô, Fabian curtiu tanto o Sul que cogita fixar residência em Gramado no início do próximo ano.

De ascendência hispânica, o holandês iniciou a carreira cedo. Trabalhou com nomes renomados no mercado, como o espanhol Jose Boix, diretor da rede Tony&Guy e recentemente premiado como o melhor cabeleireiro da Espanha. Mais tarde, especializou-se na arte do barbear em Roterdã, na Holanda, e fez parte do seleto grupo de "mestres barbeiros" da Old School Barber Academy. Passou, então, a se dedicar integralmente à barbearia, atividade pela qual é apaixonado.

