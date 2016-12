Céu Handmade e Aragäna realizam evento para apresentar coleção de jaquetas inspiradas no feminismo

De Simone de Beauvoir a Beyoncé

Uma parceria entre a Céu Handmade e a Aragäna resultou na iniciativa Lugar de mulher é no RÜA (e onde ela quiser), evento que convidou o público para se reunir no número 1.143 da Rua Félix da Cunha para falar sobre feminismo por meio de uma coleção de jaquetas desenvolvida pelas duas marcas. As peças únicas e customizadas contam a história de personalidades e movimentos da história do feminismo no mundo, de Simone de Beauvoir a Beyoncé.

Para apresentar as oito jaquetas e complementar o evento, a comunicadora e fundadora do projeto Empoderamento da Mulher, Estela Rocha, e a jornalista Carol Anchieta realizaram um bate-papo acalorado com o tema "Formation", inspirado em uma música do último CD da Beyoncé.

A conversa foi intercalada com chopp e com o som ao vivo da cantora e compositora Brenda Band, tudo na melhor vibe do RÜA — Aragäna Street Food.

Segundo Walmor Silveira Neto, um dos sócios da loja Aragäna, um dos objetivo da parceria com a Céu Handmade é investir na arte e cultura local.



— A gente tem que estar sempre preparado para se reinventar. A marca, para crescer, tem que investir no coletivo, em que todo mundo faça parte do processo — comenta, ressaltando a importância de oferecer, cada vez mais, peças com mensagem de empoderamento feminino.

Os planos da marca para 2017 é consolidar a loja do Shopping Iguatemi e, no segundo semestre, expandir.

Confira mais imagens:

Carol Anchieta Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Taís Bastos e Katherine Lahude Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Celina Spolaor e Estela Rocha Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Walmor Silveira Neto Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Celina Spolaor e Danielle Hansen Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Katherine Lahude Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Brenda Band Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

