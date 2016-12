Chef Arika Messa assina o cardápio do Pallet Bar, em Atlântida

Verão 2017

Quem assina o cardápio deste verão do Pallet Bar, em Atlântida, é a Chef Arika Messa, que irá apresentar, no menu, os "Segredinhos da Arika". A chef promete não esquecer os melhores ingredientes da feira da semana e os melhores pescados dos pescadores da praia. Mas o destaque vai para o Central Burguer — pão de abóbora, burguer bovino, queijo colonial, picles de cenoura, tomate, alface e cebola roxa, acompanhado de batatas rústicas — e o Plataforma Burger, composto de pão australiano, burguer bovino, queijo colonial, cebola caramelizada e bacon, também acompanhado de batatas rústicas.

Um dos espaços mais badalados de Atlântida dará início à temporada em um soft open na terça-feira (27/12). A abertura será com uma seleção musical especial comandada pelo DJ Kleber Antunes. Além disso, todas as operações parceiras já estarão funcionando: Poke's, Beta Food by Arika, doces assinados por Laura Bier, da plataforma Roubadinhas, Dudu das Caipiras e Pizza Do Pão.

