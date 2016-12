Clipe de Roberto Carlos e Jennifer Lopez encanta durante o tradicional show de final de ano

"Chegaste"

Pode-se dizer que o tradicional show de final de ano do Roberto Carlos encantou os telespectadores na última sexta-feira (23/12). Mas não só pelos convidados que subiram ao palco para cantar com o Rei, como a finalista do The Voice Kids Rafa Gomes, Caetano Veloso e Gilberto Gil. O clipe inédito de Chegaste, com Jennifer Lopez, surpreendeu pelo romantismo e pela delicadeza da canção.

No clique, Dody Sirena, empresário de Roberto Carlos, com a estrela do pop, quando o dueto foi gravado, em um estúdio em Los Angeles, em outubro.



