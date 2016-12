Confira os pedidos de Maiara e Maraisa para o camarim do show no Maori Beach Club, em Xangri-Lá

No Litoral

Depois de dar a largada para a temporada com show de Jorge e Mateus, com direito a pedido de casamento no palco, na terça-feira (27/12), o Maori Beach Club traz para litoral Maiara e Maraisa. A dupla se apresenta nesta quinta-feira (29/12), dividindo a festa com Henrique e Juliano.

A coluna teve acesso aos pedidos de camarim das moças, que exigiram mais de 30 itens diferentes, destacando como "indispensável" um espelho de corpo inteiro, ar-condicionado ou ventiladores e forno de micro-ondas.

Para beber, Maiara e Maraisa pediram café, água sem gás, água de coco, refrigerantes, suco natural de abacaxi ou melancia e bebidas alcoólicas, como cervejas, champanhe, Whisky e vinho importado. Na lista, consta ainda iogurte light, saladas diversas, frutas, sal rosa, canja de galinha ou sopa de legumes, tábua de frios, requeijão, pães variados, barras de cereal, Trident, além de pratos de porcelana, toalhas brancas e sofá ou cadeiras almofadadas.

E para a equipe de 25 pessoas? Muita água, salgados, pizzas, arroz branco, feijão, carne, sucos, café, energéticos e 40 latas de refrigerante.

Leia mais:

Maori Beach Club abre as portas com show de Jorge & Mateus

Nova casa de eventos de Xangri-Lá inaugura com Réveillon exclusivo

Personalidades desembarcam em Trancoso para o Réveillon