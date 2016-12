DJ Gabriel Rodrigues inaugura espaço para eventos em Atlântida

Música no verão

Foi pensando em um local agradável, aconchegante e que tocasse músicas como rap e funk que o DJ Gabriel Rodrigues idealizou o Rayo, espaço que será inaugurado na praia de Atlântida no Réveillon com "A Festa do Lado".

A ideia surgiu quando Gabriel percebeu o potencial de público dos eventos semanais que fazia em Porto Alegre, na casa de festas Esko.

— Faço festas na praia há 10 anos e queria abrir uma casa que não fosse tão grande e que se encaixasse no perfil de músicas que eu gosto de ouvir, que é rap e funk — explica o DJ.

A programação do local está repleta de shows para janeiro. Começando pelo banda Cacife Clandestino, no dia 6. A banda Oriente toca no dia 13, e, no dia 27, é a vez da Família Mada. Além disso, também serão realizada festas como a DeBoa e a #Pesadoné, que já são eventos conhecidos pelo público da Capital.



A noite de lançamento do espaço terá open bar de Heineken. Os ingressos podem ser adquiridos em vamoapp.com/events/2014.



