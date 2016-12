DJ Marina Diniz desembarca no Uruguai para a temporada de verão

Mar e balada

Os paradores de praia são uma instituição do alto verão uruguaio. Entre os badalados, está o La Susana, mix de restaurante, lounge e palco de eventos que agita a temporada no balneário de José Ignacio. A novidade deste ano é o La Susanita, espaço com música, drinques e comidinhas (sushi, ceviches, grelhados) onde rolam festas madrugada adentro até 8 de janeiro.

Já nos dias 29, 30 e 31 de janeiro é a vez do Brasil tomar conta da Playa Mansa, com a presença da DJ paulista Marina Diniz, que anima as festas mais hypadas do eixo Rio, São Paulo e Trancoso.

Fica a dica!



