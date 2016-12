Estilista Adriana Kavietz prepara novidades para o verão

Visionária

A estilista Adriana Kavietz criou uma coleção com 15 modelos e 50 peças exclusivas para o Ano-Novo. Entre macacões, cache-coers, croppeds, pantalonas, shorts e saias, a procura foi tanta que restaram poucas peças na última semana de 2016.

Para a estação, Adri também vai começar a produzir roupas leves e coloridas, com aplicações inspiradas em Frida Kahlo. Outra novidade bacana: vem oficina de moda para crianças no começo do ano.

– Com cinco anos já brincava de costurar, e sempre aparece uma criança acompanhando os pais que se encanta pelo trabalho no ateliê – contou a estilista.



