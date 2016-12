Estilista Carlos Bacchi reúne noivas no Clube do Comércio para fotografar anuário de 2016

De branco

A equipe de Carlos Bacchi não mediu esforços para produzir o anuário de noivas 2016 do estilista. Juliano Busetti, sócio do Atelier, ficou responsável pelas fotografias, enquanto profissionais do Estúdio Jefferson Hoffman, de Caxias do Sul, cuidaram da beleza das 32 noivas, que, neste ano, foram importantes para ajudar Bacchi a criar modelos diferentes, conquistar clientes e reforçar espaço no mercado.

As noivas parceiras toparam dedicar um domingo de dezembro para registrar os detalhes dos vestidos no Clube do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre, local escolhido para substituir o Palácio Piratini, onde foi feita a sessão do ano passado.

– Queríamos dar um ar de anos 1930 e 40 nas fotos, com filtros de cores da época e beleza que trouxesse um saudosismo. Escolhemos o Clube do Comércio, que teve um passado glorioso e hoje, com tantas opções, acaba sendo pouco procurado – disse Bacchi.



Confira mais fotos da sessão:

