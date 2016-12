Fernanda Guimarães e Maria Fernanda Brandi dão dicas para a temporada em Punta del Este

#dicasdepunta

Nesta quinta-feira (29/12) pegamos a estrada rumo a Punta del Este! Depois das dicas de Nora Teixeira e Fernanda Pozzebon para curtir os dias de veraneio por lá, vamos às indicações de Fernanda Guimarães, da Embaixada Gourmet, e Maria Fernanda Brandi, que é habitué do balneário:



"O Hotel L¿Auberge é um dos mais famosos e tradicionais de Punta del Este. Tem arquitetura e jardins lindos, com uma torre alta, característica marcante do hotel. No salão, ao final da tarde (a partir das 16h30min), são servidos deliciosos chás com os waffles belgas que carregam a fama de melhores da cidade!" (Fernanda Guimarães)



"La Caracola, esse sim, é imperdível! Fica numa faixa de areia entre Jose Ignacio e Laguma Garzon, em uma praia particular à qual só se pode chegar de barquinho, o lugar tem um astral incrível, charmoso e a comida deliciosa! Indicado para passar o dia com uma turma de amigos. Funciona com reserva e menu fechado, mas garanto que vale a pena! Tem uma merluza negra em crosta de sal inesquecível! Paris Hilton já foi lá." (Maria Fernanda Brandi)



