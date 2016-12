Florianópolis recebe espaço cultural com curadoria das gaúchas Gabi Malafaia e Elisa Lokschin

Arte e tatuagem

A novidade em Florianópolis é o Black Joy, um espaço cultural inaugurado na Lagoa da Conceição neste mês. O local fica na Rua Manoel Isidoro da Silveira, 655, e foi idealizado pelo campeão mundial de skate Pedro Barros e pelo empresário Rafael Alcici.

A galeria de arte com estúdio de tatuagem tem curadoria das gaúchas Gabi Malafaia e Elisa Lokschin. A dupla promete trocas de artistas uma vez por mês e tatuadores itinerantes. Além disso, deve contar com uma programação semanal para agitar o verão catarinense.

O carro-chefe da casa é o melhor do café brasileiro, extraído por meio de diversas técnicas, seja passado, na máquina ou gelado. Para acompanhar, sanduíches no estilo californiano com base de cream cheese e abacate no pão artesanal sem glúten. Também estacionou por lá a república do hot dog assinado pelo chef Henrique Fogaça.



