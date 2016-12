Gratidão para dar boas-vindas a 2017

Feliz Ano-Novo!

Já que este é o último post de 2016, despeço-me deste ano com um trecho do livro Linha de risco, do escritor gaúcho Pacase – porque, segundo o psicoterapeuta Geraldo Weinmann, podemos dividir o mundo entre as pessoas gratas e as não gratas.

"(...) Gratidão é uma qualidade que só passa pelos tênues fulcros da autocrítica. O grato é sempre sumamente humilde, mas nunca humilhado. O grato é modesto, mas jamais vulgar. No mundo bravio e altamente competitivo em que vivemos, que valha, enfim, a máxima de nossa cotidiana e tão verdadeira vivência – agradece quem pode,seja ingrato quem precisa. Gratidão é fartura. O contrário é miséria..."



Leia mais:

La Fiesta dá a largada para a temporada em Punta del Este no Tommy Bistrô

Alessandra Ambrosio está em Jurerê Internacional para o Réveillon

Estilista Adriana Kavietz prepara novidades para o verão