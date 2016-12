Hed Kandi agita o terraço do Conrad Resort & Casino, em Punta del Este

Em clima de Ano-Novo

No decorrer de quinta-feira (29/12), muitos dos que passaram em frente ao Conrad Resort & Casino, em Punta del Este, ficaram intrigados com a movimentação no terraço do hotel. Já se tratava da montagem da Hed Kandi, 8º edição da festa idealizada por Mano Garayalde, que conta com a parceria do Grupo Te2.

Pudera, a produção não foi pouca. Bangalôs fizeram as vezes de camarotes, luzes iluminavam ainda mais o espaço e bares serviam os convidados com bebidas exclusivas para o open bar. Os comentários entre aqueles que já haviam participado de outros eventos no terraço do hotel cinco estrelas e entre os que presenciaram outras edições da label Hed Kandi eram de que nunca o lugar esteve tão bonito.

Atração principal do Réveillon Unique, Pic Schmitz fez sua estreia na temporada de Punta. O DJ veio direto da Bahia, onde deveria ter se apresentado, mas, por desorganização dos produtores do evento, acabou sendo "esquecido" no aeroporto de Ilhéus. Chateado com a situação, manifestou-se nas redes sociais e provocou comoção entre os fãs gaúchos. O assunto dominou as rodas por onde circulou. E o DJ era enfático em afirmar que ficou mais triste por não ter feito sua performance do que pelo "esquecimento".



Leia mais:

La Fiesta dá a largada para a temporada em Punta com sunset no Tommy Bistrô

Posh Club, em Jurerê, recebe festa assinada pelo L'Arc Paris

Alessandra Ambrosio está em Jurerê Internacional para o Réveillon



Confira mais fotos do evento:

Enrico Celico Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Mario de Lara e Bibiana Selene Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Julia Dias Dal Magro e Marcos Paulo Magalhães Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Bernardo Barros e Jennifer Cardoso Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Eduardo Petrelli e Guilherme Yared Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

João Felipe Justo e Bruna Bittencourt Foto: Felipe Gaieski / Divulgação