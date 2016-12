La Fiesta dá a largada para a temporada de verão em Punta del Este com sunset no Tommy Bistrô

Punta Opening

O La Fiesta comemorou a chegada de amigos e clientes do Tio Tom Arenas com um belo pôr do sol na festa Punta Opening. O agito ocorreu na quarta-feira (28/12), no Tommy Bistrô, oficializando a abertura da temporada de verão do resort uruguaio. Passaram por lá Vanessa Kisiolar, Eliane Ciula, Rafaela Poloni, Carol Bacchi, Patti Leivas, Juliana Andrade, Juliano Zanata, Fernanda Sovernigo, Marcos Kosminsky, entre outros convidados.

A trilha do sunset ficou por conta do residente do La Fiesta Javier Misa, o gaúcho Thiago Matthias, e os DJs Salvatore e Cristian Koffi.

Veja quem mais passou por lá:

Sócios do La Fiesta Punta Santiago Guillén e Roberts Planas Foto: Diego Larré / Divulgação

Rodrigo de Oliveira Foto: Diego Larré / Divulgação

Marcos Kosminsky e Fernanda Sovernigo Foto: Diego Larré / Divulgação

Marcelle Swonke e Bruno Almeida Foto: Diego Larré / Divulgação

Vanessa Kisiolar Foto: Diego Larré / Divulgação

Cris Cohen Foto: Diego Larré / Divulgação

Juliana Andrade Foto: Diego Larré / Divulgação

DJs Salvatore e Thiago Matthias Foto: Diego Larré / Divulgação

Larissa Jung Pereira Foto: Diego Larré / Divulgação

Juliano Zanata e Patti Leivas Foto: Diego Larré / Divulgação

Carol Bacchi Foto: Diego Larré / Divulgação

Leia mais:

Alessandra Ambrosio está em Jurerê Internacional para o Réveillon

Fernanda Nichelle, Andressa Renon e Jaqueline Pegoraro dão dicas para Punta

Abertura da temporada do Maori Beach Club tem Jorge e Mateus