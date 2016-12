Le Club 300 realiza festa de encerramento da temporada 2016

Balada de final de ano

O Le Club 300 encerrou mais um ano com uma festa exclusiva que brindou também a nova parceria da casa com o desejado Beefeater Gin London. O evento ocorreu na sexta-feira (23/12) e contou com o DJ Thiago Matthias, residente da Provocateur, da Premium Festival e de festas famosas em Punta del Este, como o 300 Al Mare Sunset Party e o Réveillon Unique. Além de Thiago Matthias, um dos principais expoentes da música eletrônica do Estado, Dutra Vila ajudou a agitar a noite.

Veja quem esteve na festa:

Cristiana Cohen e Thiago Matthias Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Julia Dias Dal Magro e Marcos Paulo Magalhães Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Dutra Vila Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Geraldo Birmann e Julia Bergamo Orsini Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Ana Paula Kovalski Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Marcela Weber e Liana Veronese Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Thiago Matthias e Fernando Lazzaretti Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vitoria Strada e Valentina Marrone Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Nicolas Giacoboni Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Naya Alencar Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Paulo Linhares Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

