Luli Potrich e Fernanda Rosa, do The Beauty 247, dão dicas de moda e maquiagem para o Réveillon

Bela para receber 2017

Final de ano pede produção especial, certo? Para inspirar quem curte comemorar o final de ano em alto estilo as empresárias gaúchas Luli Potrich e Fernanda Rosa, do The Beauty 247 – plataforma digital que oferece serviços de beleza a domicílio –, estrelaram um editorial com dicas para modernizar o visual sem deixar o conforto de lado.

Clicadas por Bibiana Marques, as meninas contaram com looks da Rentelier (empresa de aluguel de vestidos de luxo com estrelas como Armani, BCBG, Valentino, marcas nacionais das melhores, fica a dica).

Balada, festa na praia, evento no clube ou em casa. Não importa a comemoração, as produções trazem dicas valiosas para todos os gostos e lugares.



Confira:

Foto: Bibiana Marques / Divulgação

Praia pede conforto, suavidade e muito iluminador! Para a maquiagem durar a festa toda aposte na pele bem preparada e com produtos de longa duração. Deixe o delineador de lado, seja ousada e abuse da sombra com glitter e no iluminador. Tranças são a melhor pedida para as comemorações.





Foto: Bibiana Marques / Divulgação

Se a festa pede uma produção mais chique, a dica é uma maquiagem leve. Sombra em tons de marrom claro, botom nude e cabelo liso são clássicos e não tem erro. Além disso, vale lembrar que o gloss está voltando com tudo!





Foto: Bibiana Marques / Divulgação

Exibir-se com um cabelo modelado, que parece ter vida própria, é pouco ousado para você? Então, emplaque um brinco para dar um up no look. A pele iluminada com gloss nos lábios cria uma produção super charmosa.





Foto: Bibiana Marques / Divulgação

Coque alto e batom vermelho é a combinação perfeita para quem gosta de looks que causam. O coque é super tendência no verão 2017 e é um penteado fácil de fazer. A sombra metalizada com o delineador é regra para quem procura uma produção com pegada de diva.



