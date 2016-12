Maori Beach Club abre as portas com show de Jorge & Mateus

Casa de praia

A temporada de verão já começou, e com ela muitos agitos em Atlântida. O promoter Nelson Quinto, que assina áreas VIPs do Litoral desde os áureos tempos de Ibiza com Julius Rigotto, promete noites memoráveis no seu quarto ano junto ao Maori Beach Club.

Nesta temporada, Thiago Bittencourt, um dos sócios do Maori, aposta na mistura de diversos ritmos para compor as atrações do club que é recorde de público no Estado.

A casa terá suas portas abertas nesta terça-feira (27/12) com um show de Jorge & Mateus. Na quarta-feira (28/12), será a vez de Henrique & Juliano e Maiara & Maraísa subirem ao palco. Após a festa de Réveillon na X Music, o club recebe o Maori Summer Festival, no dia 7, e os Gigantes do Samba, no dia 14, encerrando com o tradicional Carnaval com os DJs Vintage e Afrojack.



