Moradores do Amparo Santa Cruz, em Belém Velho, têm desejo atendido por campanha de Natal

Pedidos singelos

Não sei precisar quantas vezes a portaria interfonou com leitores nos últimos dias trazendo presentes para a campanha Desejo de Natal, lançada nas páginas de Zero Hora há duas semanas. A verdade é que, em menos de 24 horas, já havíamos reunido os 36 pacotes que seriam entregues na tarde da última sexta-feira (23/12) no Amparo Santa Cruz, em Belém Velho.

Mas os regalos seguiram chegando, e a cada vez que a Mariana Fritsch, assistente da coluna, descia na recepção para receber um embrulho, só conseguia reafirmar a crença de que os bons são maioria.

Clarimundo gostaria de ganhar um óculos escuro Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Ao chegar no asilo com a van lotada de doações, fomos recebidos pela coordenadora Daniela Trindade – que se apressou em contar o legado mais importante desta iniciativa: a partir dos retratos de Felipe Nogs com as vontades de cada idoso, duas famílias puderam localizar seus parentes até então desaparecidos. A partir daí o encontro foi pura emoção. Com direito a trilha sonora do DJ Lê Araújo, jogamos conversa fora e fizemos novas fotografias.

Tibiriçá pediu Nescafé Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Antes de sair, porém, um diálogo comoveu a equipe. Terezinha Jesus da Silva Santos nos convocou a retornar outras vezes ao local, e eu logo assumi o compromisso de estar de volta antes do próximo Natal com mais presentes. Repare na resposta que ela deu:

– Venham antes do Natal, e não precisa de presente, não. A visita de vocês é que nos deixa feliz.



