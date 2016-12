Natal Existe, em Gramado, oferece ceia, recreação infantil e musical

Espírito bem natalino

No coração de Gramado, uma das cidades mais natalinas do Estado, o Natal Existe promete oferecer muito mais que uma ceia no próximo sábado (24/12). Os participantes poderão desfrutar, além das delícias do cardápio, de um espetáculo temático do Christmas in Concert, atração que interpreta canções natalinas com arranjos especiais, guitarra, baixo, bateria, teclado, naipes de sopro, crooner e coral de apoio.

O público também terá à disposição pista de dança e recreação infantil. Até o Papai Noel vai passar na Sociedade Recreio Gramadense, um dos clubes mais tradicionais da cidade, para prestigiar a festa, que começa às 21h.

O menu inclui o clássico tender caramelado, pernil recheado com farofa de frutas e peru assado com geleia de damasco, que dividirão espaço com medalhões de filé ao molho de especiarias, bacalhau à Gomes de Sá, paella e até mesmo sushi.

Mais informações em onatalexiste.com.br.

Leia mais:

Réveillon Unique é lançado no 300 Cosmo Dining Room

Champanharia Pata Negra recebe convidados para se despedir do ano

DJ Gabriel Rodrigues promove encontro de debutantes na Casa NTX