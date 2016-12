Nora Teixeira e Fernanda Pozzebon dão dicas para a temporada em Punta del Este

#dicasdepunta

A coluna pega a estrada nesta semana para acompanhar as principais festas da temporada em Punta del Este, o balneário mais charmoso do Uruguai. O Ano-Novo da Rede Social será montado em um lounge exclusivo na 12ª edição da La Fiesta, na Playa de Solanas, com menu assinado pelo chef Henrique Fogaça, do MasterChef Brasil, e open bar de Veuve Clicquot.

Bom, né?

Por isso, pedimos dicas imperdíveis de programação para pessoas que costumam veranear por lá. Vamos nessa!



Nora Teixeira:

"Restaurante O¿Farrell. Os proprietários são pessoas maravilhosas, descolados e estão sempre pesquisando pratos novos. O espaço é superconfortável e despojado. Quanto à comida, não tenho palavras para descrever de tão deliciosa. Acho que já provei todo cardápio e posso dizer que tudo é sensacional. Eles também fazem jantares em casa."







Fernanda Pozzebon:

"Adoro José Ignacio! Pelo cenário rústico-chique, que mantém um ambiente cultural com várias galerias de arte, como a Fundação Pablo Atchugarry e o charmoso hotel Estância Vik. Eles têm um paradouro na praia maravilhoso."



