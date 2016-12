Nuah Cosméticos inaugura loja em Gramado e marca presença no Outside Food Park em Atlântida

Beleza em todo lugar

Inaugurada em novembro no shopping Iguatemi Porto Alegre, a Nuah Cosméticos já está expandindo para levar beleza, qualidade e praticidade para mais gaúchos. A novidade agora é a nova loja da marca em Gramado, que abre as portas em 16 de janeiro.

Mas as sócias e amigas Márcia Bilibio e Liane Irigoyen não param por aí! A dupla, que já investiu mais de R$ 1 milhão em pesquisas e em desenvolvimento de produtos, levará a Nuah também para o Litoral. A marca estará presente no Outside Food Park, em Atlântida, até março.

A linha da Nuah conta com mais de 50 produtos para pés, mãos, corpo, maquiagens, além de uma coleção de verão com prolongador de bronzeado e loção pós-sol. E o diferencial? A marca oferece a possibilidade de personalizar cosméticos com diferentes óleos, essências e, até mesmo, com ingredientes naturais que se tem em casa.

