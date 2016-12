Olívia, filha da dupla Claus e Vanessa, comemora três anos com festa inspirada no Jardim Secreto

Clap, clap, clap

Uma floresta de "brincadeirinha" com som ambiente de uma fauna de verdade dava boas-vindas aos convidados, que, a partir daquele momento, conheceriam o "Jardim Secreto de Olívia", filha do casal Claus e Vanessa, que comemorou três anos no último domingo (18/12). A fantasia de Elfa, que caracterizou mãe e filha, levou a assinatura de Paloma Quadros.

O evento teve doces assinados por Gê Gusmão, recreação da Turma do Babinho, pocket show dos pais, Claus e Vanessa, e, como lembrancinha, cada criança ganhou um pé de oliveira, em homenagem à aniversariante. Um das ideias era colocar as crianças em contato com a ecologia desde cedo, conta Vanessa.

As bebidas foram da Salton, que levou para a festa a linha de chás lançados recentemente. A decoração foi da Era Uma Vez e a papelaria era do Bella Festa Ateliê. Teve ainda muita música com o DJ Lê Araújo.

A cantora contou para a coluna que a festa da Olívia foi o primeiro evento realizado em um espaço idealizado pela dupla, que será inaugurado oficialmente em março. A Casa de Eventos CeV está localizada próximo da PUCRS e, embora seja lançada com o propósito de atrair festas diurnas, o local irá receber qualquer tipo de evento.

— Nesse espaço, também queremos facilitar o show de Claus e Vanessa para quem quiser realizar eventos — adianta a cantora.

Confira quem mais passou por lá:

Cyntia Requena, Pietro Krupp, Jozé Krupp e Victoria Kruppc Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Paula Reali e Cristiano Reali com Guilherme Reali Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Rafael Jukosky e Andreia Gaparoni com Sophia Jukosky Foto: Lauro Alves / Agencia RBS





Leia mais:

DJ Gabriel Rodrigues promove encontro de debutantes na Casa NTX

Grife Victoria's Secret inspira festa de 15 anos de Laura Tigre

Confira fotos dos bastidores do primeiro Début da Casa NTX